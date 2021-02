Congo-Kinshasa: Unicef, dolore e sgomento per uccisione ambasciatore d'Italia Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dolore e sgomento da parte di Unicef Italia per la scomparsa dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e di un autista del Programma alimentare mondiale (Pam) in un attacco avvenuto oggi nell'est del Paese. Lo dichiara il portavoce dell'agenzia delle Nazioni unite in Italia Andrea Iacomini, ricordando l'ambasciatore come "uomo di rara disponibilità e umanità che dimostrò proprio tre anni orsono seguendo personalmente il non facile iter di uscita dal Congo di alcuni giovani e bambini e bambine del paese per venire in Italia a raccontare le loro storie nella nostra trasmissione 'Prodigi - La Musica è vita'". "Il Congo è uno dei paesi più pericolosi e instabili al mondo con 5,2 milioni di persone sfollate, più che in ogni altro paese eccetto la Siria. Il 50 per cento sono sfollate negli ultimi 12 mesi. Nelle province di Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika, le più colpite dalle violenze e dove si è verificato l'attentato, oltre 8 milioni di persone si trovano in condizioni di insicurezza alimentare acuta, un quadro devastante. Ci stringiamo alla sua famiglia, a sua moglie ed ai suoi figli nello strazio di queste ore ed inviamo il nostro sentito cordoglio alle famiglie delle due vittime. Siamo vicini al Pam per questa dolorosa perdita. Continueremo a lavorare fianco al fianco per aiutare i più vulnerabili", conclude Iacomini. (Com)