Commercio: Pelonzi-Tempesta (Pd), su ambulanti Raggi si attenga alle leggi dello Stato

- Sulle licenze del commercio su area pubblica che andranno a bando "riteniamo molto grave il metodo adottato dalla sindaca Raggi sul rinnovo delle concessioni, dopo il parere richiesto all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. L'annuncio dato sui canali social di mettere a bando circa 15.000 posteggi commerciali appare l'ennesimo caos amministrativo anticipato in una sede del tutto inappropriata". Lo dichiarano in una nota gli esponenti del Partito democratico in Campidoglio, il capogruppo Giulio Pelonzi e la consigliera Giulia Tempesta. "Altrettanto stupore - aggiungono - e preoccupazione suscita l'indicazione data dal capo di gabinetto agli uffici e ai Municipi di revocare gli atti fin qui assunti e dare seguito, invece, a nuovi bandi, indirizzo espresso impropriamente da Virginia Raggi sul canale Facebook. Bandi per i quali, al momento, non esiste alcuna indicazione e che, senza disposizioni uniformi del Campidoglio, finirebbero paradossalmente per immobilizzare o ingarbugliare ulteriormente la situazione. Dopo quasi cinque anni di non-governo non si capisce, quindi, se quella della sindaca sia una provocazione, a fronte della mancata scelta di riorganizzazione e razionalizzazione di cui il settore ha senz'altro necessità e che poteva ben essere assunta in tutto questo tempo". (segue) (Com)