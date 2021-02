Commercio: Pelonzi-Tempesta (Pd), su ambulanti Raggi si attenga alle leggi dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo chiediamo con forza alla giunta e alla prima cittadina - sottolineano gli esponenti del Pd capitolino - di attenersi a quanto previsto dal decreto Rilancio, il quale dispone che i comuni proroghino le concessioni secondo alcuni criteri e modalità. Se Roma Capitale aveva dei dubbi avrebbe ben potuto interloquire con il Parlamento o con il Governo, unici a dover valutare ora il parere di un'autorità nazionale, senza che la sindaca si arroghi una discrezionalità difficile da sostenere o da affermare perlopiù via social, e soprattutto in una materia così articolata e in un momento economico così difficile. La convocazione di una seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina per lunedì prossimo - concludono Pelonzi e Tempesta - è stata da noi sostenuta nella riunione dei capigruppo per riportare il dibattito e le decisioni nel luogo democratico a essi deputato". (Com)