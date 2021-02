Congo-Kinshasa: comune Limbiate, Attanasio concittadino esempio per molti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco, l'amministrazione comunale e tutta la città di Limbiate esprimono alla famiglia e ai cari di Luca il proprio profondo e sincero cordoglio. Un concittadino esempio per molti e soprattutto un giovane ragazzo che amava Limbiate". Così il Comune di Limbiate (MB) commenta su Facebook la scomparsa di Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo e limbiatese di nascita, a seguito di un attacco terroristico al convoglio Onu sul quale viaggiava. Il sindaco Antonio Romeo ha disposto le bandiere a mezz'asta in segno di lutto. (com)