Repubblica Ceca: Covid, sindacati propongono serrata nazionale per Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati cechi propongono l'introduzione di una serrata nazionale interno a Pasqua. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk" dopo un incontro avvenuto oggi tra i rappresentanti delle parti sociali e del governo. "Riteniamo la situazione incredibile. Tutto è fatto nel caos", ha dichiarato Josef Stredula, a capo della confederazione sindacale della Moravia (Cmkos). Il sistema sanitario è a rischio di collasso e il governo annuncia misure "giorno per giorno". Pasqua cadrà tra circa sei settimane e i sindacati propongono limitazioni alla circolazione da alcuni giorni prima del Venerdì Santo ad alcuni dopo la Pasquetta, per un totale di una decina di giorni. "Lo dichiariamo in anticipo così che il governo possa discutere adeguatamente e non sentirsi sotto pressione", ha continuato Stredula. Le sue parole sono state confermate da quelle di Jaroslav Hanak, presidente della confederazione dell'industria e dei trasporti. "Ci aspettavamo un aggiornamento sulle raccomandazioni alle aziende per quanto riguarda i test e la campagna vaccinale. Sfortunatamente non abbia ottenuto nulla di tutto ciò", ha detto quest'ultimo. Il vicepremier Karel Havlicek ha poi spiegato che il governo annuncerà nuove misure quando saranno state discusse e approvate. (Vap)