Myanmar: ministro Esteri britannico Raab all'Onu, liberare Aung San Suu Kyi

- In un discorso al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri britannico Dominc Raab ha formalmente chiesto ai militari autori del colpo di Stato in Myanmar di liberare la leader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi, imprigionata in seguito alla loro presa di potere. Nel suo discorso Raab ha chiesto ai militari di "fare un passo indietro" e rispettare il processo democratico del Myanmar, in seguito anche all'uccisione di almeno due manifestanti negli scorsi giorni, che protestavano proprio contro la giunta militare. Raab ha dichiarato che il Regno Unito "considererà ulteriori azioni con i nostri partner internazionali contro coloro che distruggono la democrazia e soffocano il dissenso", aggiungendo che sparare su manifestanti pacifici era "andare oltre il limite". (segue) (Rel)