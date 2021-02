Myanmar: ministro Esteri britannico Raab all'Onu, liberare Aung San Suu Kyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto ha affermato Raab, le violazioni dei diritti umani e gli abusi nel Paese sarebbero "ben documentati", aggiungendo che la nuova crisi rappresenta un ulteriore fattore di rischio per la minoranza rohingya. Raab ha inoltre chiesto alle Nazioni Unite di prendere provvedimenti "urgenti e senza riserve" per indagare ulteriormente contro le violazioni dei diritti umani nei campi di lavoro nella regione cinese dello Xinjiang, sulle quali vi sarebbero "abbondanti prove" procurate dalla stampa e dagli organi di intelligence. Infine, Raab ha anche criticato la Russia per quello che lui ha definito il "vergognoso" imprigionamento dell'oppositore del Cremlino Alexei Navalny, affermando che il suo trattamento e quello inflitto ai suoi sostenitori possono "solo rinvigorire la preoccupazione del mondo che la Russia stia fallendo nell'osservare i suoi obblighi internazionali" nel merito. (Rel)