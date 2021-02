Infrastrutture: Tagliavanti (Unioncamere Lazio), da Regione importante piano di interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio sta avviando un importante piano di interventi nel campo delle infrastrutture, che avrà importanti ricadute positive su tutto il territorio regionale e anche nazionale. Serve recuperare un volume di investimenti pubblici adeguato alla dimensione dell'economia di Roma e del Lazio". Lo ha detto il presidente Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti intervenendo al convegno "cantieri nel Lazio - investimenti per la ripresa", iniziativa promossa dalla Regione Lazio per fare il punto su infrastrutture e risorse indispensabili per far ripartire l'economia e migliorare la viabilità nel territorio. "Il piano di intervento infrastrutturale contenuto nella nuova programmazione unitaria sembra davvero ambizioso: risponde ad una domanda di avanzamento del sistema produttivo e deve essere considerato tanto più valido quanto più si estende al campo delle infrastrutture immateriali", ha aggiunto Tagliavanti. (segue) (Rer)