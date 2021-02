Congo-Kinshasa: Fratoianni, notizia terribile l'uccisione dell'ambasciatore e del carabiniere di scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta sono morti in un attentato al convoglio Onu di cui facevano parte. Non si conosce ancora la matrice dell'attacco. Una notizia terribile. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Si faccia tutto il possibile per fare chiarezza su quanto accaduto. Ci stringiamo - conclude l'esponente della sinistra - alle famiglie di questi due giovani servitori del nostro Paese in questo momento di profondo dolore", aggiunge. (Rin)