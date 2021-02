Covid: Salvini, Arcuri pagato molto bene, ma su piano vaccinale è tutto in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Arcuri in questi mesi è stato pagato molto bene per le mascherine, e ci sono non so quante inchieste aperte, per i banchi con le rotelle e la riapertura delle scuole, e stendiamo un velo pietoso, per risolvere il problema dell'Ilva di Taranto, e lasciamo perdere, per il piano vaccinale, ed è tutto in ritardo perché non arrivano i vaccini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento su 7 Gold, al programma "Aria pulita". Salvini ha poi precisato che "non devo piazzare mio cugino o mio fratello... non è questione di simpatia e antipatia personale" verso il commissario Arcuri.(Rem)