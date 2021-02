Congo-Kinshasa: Stefania Craxi, con uccisione Attanasio e Carabiniere muore l’Italia che promuove pace e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sconvolgente e drammatica la notizia dell’uccisione di un nostro diplomatico, Luca Attanasio, e di un nostro Carabiniere, vittime di un assalto barbaro ad un convoglio Onu. È un evento nefasto che ancora una volta ci deve rammentare il grande ruolo che l’Italia, grazie al lavoro indefesso del nostro corpo diplomatico e dei nostri militari, svolge in molteplici parti del mondo per assicurare aiuti alle popolazioni e garantire la pace e il rispetto dei diritti. Un Paese la cui proiezione globale è fondamentale e il cui impegno nelle missioni di pace è una costante e un valore aggiunto per l’intera comunità internazionale. Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e Vicepresidente della Commissione Affari esteri. "Ora è il momento del dolore, per le famiglie innanzitutto, a cui dovrà necessariamente seguire quello della verità. Dovremo saper individuare e assicurare alla giustizia i colpevoli che rappresentano una minaccia per la popolazione del Congo e per quanti si adoperano per lo sviluppo e la stabilizzazione dell’area", aggiunge.(Rin)