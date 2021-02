Congo-Kinshasa: cordoglio di Giorgetti alle famiglie e al ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, appresa la notizia dell’attentato nella Repubblica Democratica del Congo contro un convoglio umanitario che è costato la vita all’Ambasciatore d’Italia Luca Attanasio e al giovane carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci, ha manifestato il suo cordoglio al ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e per suo tramite a tutto il personale della Farnesina in Italia e all’Estero. Il ministro Giorgetti si stringe alla famiglia dell’Ambasciatore Attanasio, originario di Saronno, alla moglie e ai tre bambini ed esprime la sua vicinanza alla famiglia del carabiniere Iacovacci. (Com)