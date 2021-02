Congo-Kinshasa: Lamorgese, cordoglio per l’uccisione dell’ambasciatore italiano e del carabiniere di scorta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso al ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il suo cordoglio per l’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e di un autista in servizio presso la rappresentanza diplomatica di Kinshasa. Lo riferisce una nota del ministero dell'Interno, secondo cui la responsabile del Viminale è vicina alle famiglie delle vittime, al Corpo diplomatico e all’Arma dei carabinieri.(Rin)