Francia: Covid, Sanofi produrrà vaccino Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Sanofi ha annunciato che produrrà in Francia il vaccino contro il coronavirus sviluppato dallo statunitense Johnson & Johnson. In un comunicato Sanofi ha spiegato che si occuperà della formulazione e del riempimento dei flaconi negli stabilimenti di Mercy l'Etoile, nei pressi di Lione "a partire dal terzo trimestre" dell'anno il ritmo sarà di circa 12 milioni di dosi al mese. Sanofi si occuperà anche della produzione delle dosi sviluppate da Pfizer-BioNtech. Intanto il gruppo continua i lavori per elaborare un suo vaccino e annuncia una nuovo studio della fase 2, sviluppata insieme il britannico Gsk.(Frp)