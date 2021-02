Moldova: firmato accordo con Ue per 15 milioni di euro in aiuti contro la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu ha firmato l'accordo di finanziamento tra la Moldova e la Commissione europea sul "contratto di resilienza Covid-19 per la Moldova". A seguito della firma di questo accordo, la Moldova riceverà una sovvenzione di 15 milioni di euro a sostegno degli sforzi per combattere gli effetti della pandemia. Lo ha annunciato la stessa Maia Sandu in un messaggio sulla sua pagina di Facebook. "Questo aiuto è molto importante e necessario per la Moldova. Insisterò affinché i soldi vengano destinati ai settori più colpiti dalla pandemia: il sistema medico, l'agricoltura, le piccole e medie imprese. Chiederò anche alle istituzioni competenti di monitorare come vengono stanziati questi soldi, in modo che raggiungano le persone che hanno più bisogno di sostegno", ha concluso Sandu. (Rob)