Vaccini: in Lombardia ieri somministrate 2282 dosi a ultra ottantenni

- In Lombardia, secondo quanto riferisce una nota della Regione, sono stati 2.282 gli anziani che ieri, domenica 21 febbraio, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid nell'ambito della fase '1 ter' dedicata agli over 80. Per quanto riguarda gli under 80 ieri sono state 2.718. Il totale complessivo delle vaccinazioni effettuate ieri in tutte le ATS lombarde è di 5.000 vaccinazioni. Sul fronte delle adesioni ieri si è raggiunto il 65,19 per cento degli assistiti, con una punta del 70 per cento per l'Ats della montagna. Sono invece 473.212 le adesioni complessive alla campagna vaccinale, di cui 314.836 effettuate tramite il portale, quindi direttamente dai cittadini, 140.137 attraverso i farmacisti e 18.239 effettuate da medici di medicina generale. (Com)