Bulgaria: presidente Radev, necessaria "risposta" contro discriminazione in Nord Macedonia (3)

- Nei prossimi giorni si dovrebbe tenere un incontro fra il ministro degli Esteri bulgaro Ekaterina Zaharieva e l'omologo macedone Bujar Osmani, secondo quanto riferivano fonti della stampa macedone. Secondo tali fonti l'incontro servirà ad individuare una data per una prossima seduta intergovernativa. Secondo le intenzioni dei vertici dei due Stati, la seduta intergovernativa dovrà approvare un piano d'azione per il Trattato di amicizia e buon vicinato sottoscritto dai due Paesi nel 2017. Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha espresso la speranza che il piano d'azione possa portare ad una soluzione di tutte le questioni bilaterali aperte. Bulgaria e Nord Macedonia vedono dei contrasti legati al patrimonio storico e culturale condiviso. Tali contrasti hanno portato Sofia a porre il veto riguardo ad una data di avvio dei negoziati di adesione europea per Skopje. (segue) (Seb)