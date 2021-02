Bulgaria: presidente Radev, necessaria "risposta" contro discriminazione in Nord Macedonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria "non è contenta di aver dovuto dire no" all'avvio dei negoziati di adesione all'Ue per la Macedonia del Nord, ha detto il ministro degli Esteri Ekaterina Zaharieva secondo quanto riferiva il 3 febbraio l'emittente "Radio Bulgaria". La ministra ha aggiunto che però "esistono dei problemi radicati" che riguardano in particolare la mancata osservanza del Trattato di amicizia firmato nel 2017 "e il continuo incitamento all'odio". "A distanza di 30 anni dai cambiamenti (democratici), generazione dopo generazione viene nutrito l'odio per la Bulgaria", ha detto Zaharieva. Secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dall'ambasciatore bulgaro a Skopje, Angel Angelov, le relazioni fra Bulgaria e Macedonia del Nord hanno registrato dei progressi "scarsamente visibili" nel recente periodo. Angelov, in un'intervista concessa al sito "Bulgaria on air", ha ricordato che sono stati compiuti dei significativi passi in avanti subito dopo la firma del Trattato di amicizia nel 2017, aggiungendo che due anni più tardi la tendenza è invece cambiata con una crescita della sfiducia fra le due parti. "Dobbiamo essere più concreti per lavorare in modo più pragmatico", ha detto l'ambasciatore bulgaro. "Ci sono delle 'emozioni' su entrambi i lati del confine e questo rende più complicato il nostro lavoro diplomatico", ha detto ancora Angelov. (segue) (Seb)