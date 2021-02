Bulgaria: presidente Radev, necessaria "risposta" contro discriminazione in Nord Macedonia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni politiche fra i due Paesi sono culminate quando la Bulgaria ha deciso di porre il veto per l'avvio dei negoziati di adesione fra Macedonia del Nord e Unione europea in occasione del Consiglio europeo di dicembre. Secondo quanto dichiarato allora dalla ministra degli Esteri di Sofia, Ekaterina Zaharieva, il rispetto degli accordi bilaterali "è la condizione per un via libera da parte della Bulgaria" all'avvio dei negoziati Ue per la Macedonia del Nord. Il rifiuto della Bulgaria di accettare l'avvio dei colloqui di adesione della Macedonia del Nord all'Unione, ha detto la ministra, è dovuto principalmente alla mancanza di "garanzie per le relazioni di buon vicinato e l'attuazione degli accordi bilaterali". Zaharieva ha fatto riferimento al Trattato di amicizia e buon vicinato firmato tra Sofia e Skopje nel 2017. Il Trattato prevede, tra le altre cose, di istituire una commissione mista sulle questioni storiche. (segue) (Seb)