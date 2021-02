Bulgaria: presidente Radev, necessaria "risposta" contro discriminazione in Nord Macedonia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 gennaio il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, ha dichiarato che il governo macedone attende ancora una risposta dalla Bulgaria alle proposte relative al Piano d'azione del Trattato di amicizia fra i due Paesi. Osmani ha sottolineato l'importanza di ottenere una risposta all'inizio dell'anno per iniziare a lavorare il prima possibile sul Piano d'azione. Tali proposte, come precisano i media locali, non sono state ancora rese note al pubblico. "Continueremo la comunicazione con il governo di Sofia e con gli altri Stati membri dell'Ue per superare le divergenze con la Bulgaria e per avviare i negoziati di adesione", ha aggiunto Osmani. La Macedonia del Nord ha recentemente nominato un inviato speciale per il dialogo con la Bulgaria, Vlado Buckovski, e ha messo a punto un Piano d'azione con il quale attuare il Trattato di amicizia siglato con Sofia nel 2017. L'obiettivo è quello di intensificare gli sforzi per una soluzione alle dispute bilaterali in corso. (segue) (Seb)