Congo-Kinshasa: Stefani, notizia sconvolgente, vicina a famiglia e colleghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una notizia sconvolgente che mi lascia attonita. Sono vicina alle famiglie dell'Ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista, morti in Congo. lo afferma la ministra per le Disabilità Erika Stefani. "A loro va il mio primo pensiero in questo momento di estremo dolore. E' immenso il cordoglio per la perdita di due servitori dello Stato, costruttori di pace. Esprimo vicinanza anche ai colleghi della Farnesina e dell'Arma, confidando che si possa presto far luce su quanto accaduto", aggiunge. (Rin)