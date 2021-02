Speciale energia: Iran, rappresentante permanente Federazione Russa, controlli Aiea non si fermeranno del tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) presso gli impianti nucleari in Iran non si fermeranno del tutto dopo il 23 febbraio, quando entrerà in vigore la legge sulla sospensione dell'applicazione del protocollo aggiuntivo all'accordo di salvaguardia con l'organizzazione. Lo ha dichiarato alla "Tass" Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, commentando l'imminente visita del direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi a Teheran il 20 febbraio. Grossi volerà a Teheran per discutere con i partner iraniani le modalità delle attività di verifica dell'AIEA in Iran alle nuove condizioni. (Rum)