Speciale energia: Enel aderisce alla campagna Equal by 30 confermando impegni su parità di genere

- Il gruppo Enel ha aderito alla campagna Equal by 30, l’iniziativa pubblica con cui varie organizzazioni del settore pubblico e privato si impegnano a promuovere la parità di genere in termini salariali, di leadership e di opportunità nel settore dell'energia pulita entro il 2030. In un’ottica che vede la diversità e l’inclusione come elementi alla base dell'approccio Open Power - spiega una nota - Enel punta a creare una cultura che supporti le persone nell'esprimere il proprio potenziale, consentendo ad ognuno di far valere la propria esperienza indipendentemente da sesso, età, disabilità e altri fattori correlati alla diversità. “Con l'adesione alla campagna Equal by 30 vogliamo sottolineare ancora una volta come la valorizzazione del potenziale delle donne in azienda rappresenti un fattore abilitante per l’innovazione e la creazione di un valore sostenibile, condizioni essenziali per un futuro migliore. L’impegno di Enel è teso a creare un ambiente ottimale in cui le donne possano esprimere i propri talenti, a tutti i livelli e lungo l'intera catena del valore dell'energia”, ha dichiarato Maria Luisa Marino, Head of People Care and Diversity Management del gruppo Enel. Con una presenza in oltre 30 paesi e circa 67mila dipendenti, Enel pone la diversità al centro della propria cultura e della propria strategia aziendale. Il gruppo ha adottato una policy sui diritti umani nel 2013, una policy globale dedicata a promuovere la diversità e l'inclusione negli ambienti di lavoro nel 2015 e una policy globale contro le molestie sul lavoro nel 2019. Queste azioni seguono l'adesione ai Women’s Empowerment Principles, promossi dal Global Compact delle Nazioni Unite e da Un Women, e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite che Enel sostiene attivamente. (Com)