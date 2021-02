Speciale energia: Russia, ministero Energia chiede a governo meccanismo di stabilizzazione prezzi dei metalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito agli appelli delle compagnie energetiche russe in merito all'aumento dei prezzi dei prodotti in metallo, il ministero dell'Energia responsabile dell'industria ha proposto di sviluppare un meccanismo di regolamentazione per stabilizzare i prezzi di mercato. Il ministro Nikolaj Shulginov, riferisce l'agenzia di stampa "Interfax", ha inviato una lettera a due vice primi ministri competenti, Aleksandr Novak, che è responsabile per combustibili ed energia, e Juri Borisov che sovrintende all'industria. Attualmente, le società energetiche stanno ricevendo informazioni su un aumento significativo del prezzo dei prodotti in metallo, compresi quelli impiegati nella produzione elettrica. (Rum)