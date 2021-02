Speciale energia: Iran, Borrell, pieno sostegno ad Aiea e a Grossi per viaggio a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso via Twitter "pieno sostegno al lavoro tecnico e imparziale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea)" e ha espresso gratitudine al direttore generale Rafael Mariano Grossi "per i suoi sforzi riguardo alle attività essenziali di monitoraggio dell'Aiea in Iran, compreso il suo importante viaggio a Teheran". Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato il 17 febbraio che Teheran avrebbe interrotto l'attuazione del protocollo aggiuntivo al trattato di non proliferazione (Tnp) il 23 febbraio, ma non che avrebbe espulso gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Intervenendo a una riunione del gabinetto a Teheran, il presidente ha affermato che l'attuazione di un accordo di salvaguardia continuerà sotto la supervisione dell'Aiea. Rohani ha quindi negato le voci diffuse diversi media internazionali secondo le quali l’Iran avrebbe espulso gli ispettori dell’Aiea in linea con una legge approvata di recente dal parlamento volta a contrastare le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. (Beb)