Speciale energia: Brasile, Petrobras avvia fase vincolante vendita polo di Carmopolis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato l'avvio della fase vincolante del processo di vendita del polo petrolifero inshore di Carmopolis, situato nello stato di Sergipe. In questa fase, gli investitori classificati attraverso un processo di selezione svolto nella fase non vincolante, riceveranno una lettera di invito con istruzioni dettagliate sul processo di cessione, comprese le linee guida per lo svolgimento della vendita, e potranno inviare proposte di acquisto che saranno valutate della Petrobras. Il polo di Carmópolis conta 11 pozzi situati in un'area che copre diversi municipi. La produzione dei pozzi è stata nel 2020 di circa 10 mila barili di petrolio al giorno e 67 mila metri cubici di gas. L'area in vendita include anche l'accesso alle infrastrutture per il trattamento, il drenaggio, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio e gas naturale. Inoltre il polo conta sul terminal fluviale di Aracaju (Tecarmo) e l'oleodotto Bonsucesso-Atalaia, che drena la produzione di petrolio dalle concessioni al terminal di Tecarmo. (Brb)