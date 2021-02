Speciale energia: Prandini (Coldiretti), prorogati incentivi a biogas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga degli incentivi agli impianti di biogas agricolo è un grande risultato ottenuto dalla Coldiretti e si inserisce appieno nella svolta green indicata dal nuovo governo Draghi per la produzione di energia pulita nelle campagne italiane. E’ quanto ha affermato il presidente Ettore Pandini nel ringraziare per la sensibilità dimostrata il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in riferimento all’approvazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe che salvaguardano la continuità funzionale degli impianti di biogas già autorizzati e prorogano di un anno la validità dei patentini fitosanitari. In particolare viene previsto - spiega Coldiretti in una nota - il diritto di continuare ad usufruire di un incentivo sull’energia elettrica per l’anno 2021 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 Kw, inseriti in un circuito di economia circolare con la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli. Una norma che contribuisce - aggiunge Coldiretti - al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di economia circolare. Attraverso la filiera energetica sono valorizzati scarti ed effluenti di allevamento con una evoluzione tecnologica che rappresenta una parte significativa degli sforzi per modernizzare in senso sostenibile l’economia italiana. Sfruttando gli scarti agricoli delle coltivazioni e degli allevamenti - conclude Coldiretti - i mini impianti per il biometano possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo del contenimento delle emissioni. (Com)