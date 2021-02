Speciale energia: al via colloqui per collegare giacimento israeliano Leviathan a impianti Gnl egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto e Israele hanno concordato di lavorare a un accordo intergovernativo per collegare il giacimento israeliano di Leviathan agli impianti egiziani per il gas naturale liquefatto (Gnl). Lo riferisce un comunicato del ministero del Petrolio egiziano. La notizia giunge dopo un incontro fra il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, e l’omologo di Israele, Yuval Steinitz, a Gerusalemme. Le parti hanno concordato di collegare Leviathan agli impianti di liquefazione del gas di Damietta e Idku tramite un gasdotto sottomarino. Oltre a Leviathan, le parti hanno concordato di potenziare la cooperazione tramite l’East Med Gas Forum (Emgf). Entrambi i ministri hanno espresso il loro sostegno alla costruzione di una potente infrastruttura energetica nel Mediterraneo orientale, allo scopo di massimizzare le risorse e le riserve di gas naturale nella regione. I ministri hanno anche sottolineato l’importanza di contribuire agli obiettivi dell’Onu per il 2030, come anche agli obiettivi del Patto mondiale per il cambiamento climatico, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2050. El Molla e Steinitz hanno inoltre discusso delle varie opportunità per garantire indipendenza energetica ai palestinesi tramite vari progetti per sviluppare il campo offshore di Gaza, lo stabilimento di Ganin e per fornire loro gas naturale. “La potente cooperazione fra entrambi i Paesi nel settore dell’energia ha contribuito a potenziare la sicurezza energetica e a diversificare le risorse, come anche a potenziare il dialogo regionale tramite l’Emgf, particolarmente lo sviluppo di un mercato regionale del gas naturale per sbloccare il potenziale del gas nella regione”, prosegue la nota. (Cae)