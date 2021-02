Cina: Covid, ministero Esteri annuncia fornitura vaccini ad altri 19 Paesi africani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il presidente francese, in un'intervista rilasciata al quotidiano britannico "Financial Times", ha dichiarato che l'Europa e gli Stati Uniti dovrebbero "urgentemente allocare" fino al cinque per cento delle dosi di vaccino anti-Covid ai Paesi che hanno avviato da poco o non hanno ancora avviato le proprie campagne vaccinali e che stanno iniziando ad essere riforniti da Cina e Russia. Macron ha affermato anche che alcune nazioni africane stanno acquistando dosi di vaccino AstraZeneca a quelli che lui ha definito "prezzi astronomici", quantificati in due o tre volte il prezzo pagato dai Paesi dell'Unione europea. Secondo il presidente, la questione del prezzo sarebbe il riflesso di un problema di intermediazione commerciale. Questo starebbe preparando il terreno ad una "guerra di influenza" basata sulle forniture di vaccini con Russia e Cina, i cui vaccini sono stati definiti dal presidente Macron "di non sicura efficacia". (segue) (Cip)