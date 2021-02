Cina: Covid, ministero Esteri annuncia fornitura vaccini ad altri 19 Paesi africani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione, secondo Macron, sarebbe quella di "muoversi velocemente", anche perché la "finestra" temporale potrebbe chiudersi presto. "Non stiamo parlando di miliardi di dosi immediatamente, o di miliardi di euro", ha dichiarato il presidente francese, "quanto piuttosto di allocare velocemente il 4-5 per cento delle dosi in nostro possesso". Secondo Macron, questo di fatto non cambierebbe le campagne vaccinali europee, ma sarebbe un fattore importante dal punto di vista del messaggio e dell'immagine vedere che qualcosa viene fatto per i Paesi più in difficoltà, immediatamente e perché le dosi vengano almeno in parte contemporaneamente somministrate tra Paesi europei e nordamericani e Paesi del sud del mondo. (Cip)