Covid: la Cina annuncia la fornitura di vaccini ad altri 19 Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina fornirà aiuti per il vaccino anti-Covid ad altri 19 Paesi africani. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in conferenza stampa a Pechino. Wang ha commentato una recente affermazione del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui l'Europa e gli Stati Uniti dovrebbero fornire immediatamente sufficienti dosi di vaccino Covid-19 all'Africa, altrimenti i Paesi africani potrebbero scegliere di acquistare vaccini dalla Cina e dalla Russia. "La forza dell'Occidente è più un'idea che una realtà", ha affermato Wang. La scorsa settimana, in un'intervista rilasciata al quotidiano britannico "Financial Times", il presidente francese ha dichiarato che l'Europa e gli Stati Uniti dovrebbero "urgentemente allocare" fino al 5 per cento delle dosi di vaccino anti Covid-19 ai Paesi che hanno iniziato poco o per nulla le proprie campagne vaccinali e che stanno iniziando ad essere riforniti in tal senso da Cina e Russia. (segue) (Cip)