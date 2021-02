Imprese: Saipem si aggiudica un contratto assegnato da Qatargas per lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha ricevuto da Qatargas una Letter of Award per lo sviluppo del North Field Production Sustainability Offshore Project, situato al largo della costa nord-orientale della penisola del Qatar. Il valore del contratto ammonta a circa 1,7 miliardi di dollari statunitensi. Lo scopo del lavoro comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di diversi impianti offshore per l’estrazione e il trasporto di gas naturale tra cui piattaforme, strutture di supporto e collegamento, cavi sottomarini e condotte rivestite internamente con materiali anticorrosivi. Il progetto comprende inoltre il decommissioning di una condotta e altre significative modifiche a strutture offshore esistenti. Le attività di varo e sollevamento saranno eseguite dalla nave De He in acque profonde circa 65 metri, sfruttando la tecnologia proprietaria di Saipem per la saldatura di condotte anticorrosione, allo scopo di soddisfare i rigorosi requisiti di qualità del cliente. Il progetto incrementerà la capacità di produzione originaria del giacimento di gas a 110 milioni di tonnellate all'anno. Questo nuovo contratto, che consolida la posizione del gruppo in Qatar, è il più recente di una serie di altri progetti assegnati a Saipem dal suo ritorno nel Paese nel 2018 con il progetto Barzan, in fase di completamento. Saipem sta già realizzando il progetto Jacket Whp12N, assegnato a luglio 2020, che fa parte dello sviluppo del North Field Production Sustainability Offshore Project. La nuova acquisizione rientra nel portafoglio ordini al 31 dicembre 2020. (segue) (Com)