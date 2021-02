Imprese: Saipem si aggiudica un contratto assegnato da Qatargas per lo sviluppo offshore del North Field Production Sustainability Project (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questa acquisizione, sempre nell'ambito del programma di sviluppo complessivo del North Field Production Sustainability Offshore Project, Saipem ha ricevuto da Qatargas una Letter of Intent per il pacchetto contrattuale riguardante le condotte di esportazione offshore e relativi lavori onshore del North Field Production Sustainability Pipelines Project. L’aggiudicazione di questo pacchetto aggiuntivo è subordinata alla definizione dei dettagli contrattuali e all’approvazione finale del Cliente. Saipem ha recentemente ampliato i propri uffici nel Paese e potenziato la propria capacità di fabbricazione attraverso la collaborazione con un cantiere locale, per poter offrire uno schema di esecuzione sostenibile basato in Qatar. “Saipem vanta un buon posizionamento in Qatar e sta eseguendo con successo diversi contratti nel Paese, che costituisce per noi un mercato chiave, con diversi investimenti offshore attesi per il prossimo futuro. Questa aggiudicazione da parte di Qatargar consolida la nostra posizione nel settore del gas, conferma il nostro ruolo strategico nella transizione energetica e rappresenta una prova di fiducia nell'esperienza e comprovata abilità di Saipem nel realizzare e completare con successo progetti sfidanti. Conferma, inoltre, il valore e l'efficacia del modello di early engagement adottato attraverso la nostra Divisione Xsight che ha recentemente concluso, in anticipo sui tempi, il contratto di Front-End Engineering Design per l'intero programma di sviluppo di Nfps”, ha commentato Stefano Porcari, chief operating officer della Divisione E&C Offshore di Saipem. (Com)