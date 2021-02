Covid: Mascaretti (Fd'I), Draghi proceda a commissariamento giunta comunale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tutelare la salute dei milanesi occorre commissariare il Sindaco ed evitare che riattivi Area C e generi volutamente nuovi e costanti ingorghi nel traffico cittadino". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. "Sia chiaro - prosegue Mascaretti - che Area C non serve per ridurre le polveri sottili, come dimostrano i dati Arpa dei mesi di lockdown, rappresenta invece una misura iniqua e pericolosa per la salute perché colpisce i cittadini con reddito medio o basso che non potendosi permettere di pagare Area C e parcheggi saranno costretti a utilizzare i mezzi pubblici, aumentando l'affollamento e quindi i rischi di contagio per loro stessi e per gli altri passeggeri". "Inoltre - rileva il consigliere di Fratelli d'Italia - come sanno perfettamente il Sindaco, la Giunta e la Procura della Repubblica, l'aria in metropolitana presenta concentrazioni di polveri sottili molto più elevate rispetto a quelle presenti nelle strade trafficate. Occorre dunque evitare il rischio di aumento di contagi e di danni alla salute dei cittadini spegnendo definitivamente le telecamere di Area C e puntando su altre forme di trasporto privato e pubblico più sostenibili". "In aggiunta, l'incapacità di gestire efficientemente i fondi per l'emergenza da parte della Giunta Sala, ha bloccato oltre 300mila euro spendibili da circa sette mesi e destinati al trasporto in taxi per le categorie di cittadini più fragili e non ha ancora dato avvio all'utilizzo dei 3 milioni e 200 mila euro che il governo aveva destinato a Milano da utilizzare entro fine 2020, poi prorogati fino a giugno 2021, ma dei quali non è stato ancora utilizzato nemmeno un euro", conclude Mascaretti. (Com)