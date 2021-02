Covid: Confagricoltura, commissione Ue assicuri "corridori verdi" per evitare caos trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea deve assicurare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e il regolare funzionamento della catena dei rifornimenti di beni essenziali, come quelli destinati all'alimentazione. Occorre assolutamente evitare la situazione di caos nei trasporti che abbiamo già sperimentato nei primi mesi dello scorso anno. E' la presa di posizione del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in vista della riunione in videoconferenza dei capi di Stato e di governo della Ue in programma il 25 e 26 febbraio. Nell'occasione, i leader dell'Unione faranno il punto sul coordinamento delle iniziative per fronteggiare l'emergenza sanitaria. "Dopo le code chilometriche dei giorni scorsi al Brennero, le difficoltà di circolazione rischiano di estendersi al trasporto ferroviario - rileva Giansanti in una nota - va garantito il funzionamento dei cosiddetti 'corridoi verdi' per fare in modo che i valichi di frontiera restino aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto merci. A riguardo, ringraziamo il ministro Giovannini per le iniziative già assunte nei confronti dell'Esecutivo di Bruxelles". (segue) (Com)