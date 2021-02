Covid: Confagricoltura, commissione Ue assicuri "corridori verdi" per evitare caos trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa la metà delle esportazioni italiane destinate al mercato europeo – rileva Confagricoltura – viaggiano lungo l'asse "Scandinavo- Mediterraneo" e il Brennero, in particolare, rappresenta il punto di passaggio essenziale per l'export agroalimentare verso la Germania che, con oltre 7 miliardi di euro l'anno, è il primo mercato di sbocco del Made in Italy di settore. "Resta sullo sfondo il limite rappresentato dal fatto che circa il 90 per cento delle merci nel nostro Paese viaggia su gomma conclude Giansanti -. E' una situazione da rivedere e migliorare nell'ottica di una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale, grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza". (Com)