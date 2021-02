Difesa: Giordania avvia produzione missili per sistemi russi Kornet-E

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Rosoboronexport e la giordana Jadara hanno concordato di aprire la produzione su licenza di missili anticarro guidati per il sistema Kornet-E in Giordania. Lo ha annunciato un rappresentante ufficiale della società russa. "Durante la 15ma fiera internazionale degli armamenti Idex-2021, si sono svolte trattative tra Rosoboronexport e Jadara Equipment and Defense Systems. Le parti hanno concordato di organizzare la produzione su licenza di 9M133-1 e 9M133F-1", ha dichiarato il funzionario della società statale. (Rum)