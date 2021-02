© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 24 febbraio, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alle ore 13.15 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza svolge l'audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, sulle linee generali della propria attività. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)