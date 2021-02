© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina conferma la morte dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. Lo si apprende da una nota. "L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo". (Com)