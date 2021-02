Imprese: si estende al superbonus 110 per cento la partnership tra Unicredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson ampliano la propria partnership, attiva dal 2019, con l’obiettivo di massimizzare e rendere più accessibili i vantaggi introdotti dal decreto Rilancio in tema di riqualificazione energetica e ristrutturazione sismica del patrimonio immobiliare italiano: grazie alla sinergia tra le parti, la collaborazione aveva portato a un forte sviluppo del progetto “CappottoMio” di Eni gas e luce, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica di edifici condominiali e unifamiliari, permettendo così il sostegno a interventi di risanamento e di efficientamento in tutto il territorio nazionale. Stando al relativo comunicato stampa, con questa nuova partnership Unicredit metterà a disposizione le proprie soluzioni di finanziamento per sostenere condomini, privati e aziende nella fase di esecuzione dei lavori. Parallelamente i clienti della banca potranno avvalersi dei servizi di progettualità e di consulenza, forniti da Eni gas e luce con l’ausilio di Harley&Dikkinson, sugli aspetti tecnici e di natura fiscale del progetto, nonché della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla normativa. In particolare, sono disponibili i servizi finalizzati all'analisi e verifica della completezza e congruità di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dai decreti attuativi del ministero dello Sviluppo economico e dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, sono previsti anche i servizi di consulenza progettuale sui lavori che i clienti intendono eseguire, di verifica della corretta esecuzione degli stessi e del raggiungimento dei requisiti normativi, fino all'assistenza per il trasferimento del credito d'imposta maturato: Unicredit conferma così il proprio impegno a sostegno dei propri clienti, privati e imprese, che intendono usufruire dei vantaggi introdotti dal decreto Rilancio in tema di riqualificazione energetica e ristrutturazione del patrimonio edilizio. (segue) (Com)