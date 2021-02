Imprese: si estende al superbonus 110 per cento la partnership tra Unicredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l’accordo sottoscritto oggi mettiamo a disposizione di privati e imprese interessati ad avviare progetti legati al superbonus 110 per cento e agli altri benefici fiscali in tema di riqualificazione edilizia le competenze distintive e sinergie di Unicredit, Eni gas e luce e Harley&Dikkinson, leader nei rispettivi settori di riferimento: La finalità cardine di questa partnership, semplificare e rendere accessibile a tutti i processi legati ai progetti di ristrutturazione, rientra nel più ampio obiettivo di sostenere il rilancio di un settore strategico per il paese, sia in termini di ripartenza economica del paese che di sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare”, spiegano Andrea Casini e Remo Taricani, Co-Ceo commercial banking di Unicredit. "Con questo accordo Eni gas e luce rafforza i suoi servizi dedicati alla riqualificazione energetica e sismica dei condomini e delle abitazioni unifamiliari”, ha commentato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce. “In questo modo Eni gas e luce intende perseguire la propria strategia di diventare sempre di più un energy advisor e un consulente energetico strutturato e affidabile per accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meglio e quindi meno", ha concluso Alessandro Ponti, amministratore delegato di Harley&Dikkinson. "Siamo molto contenti di questo nuovo sodalizio con Unicredit che ci permette ancora una volta, insieme ad Eni gas e luce, di mettere la persona al centro, attraverso un approccio agli incentivi serio, competente e a garanzia di tutto il processo di gestione fiscale e finanziaria”, ha detto. (Com)