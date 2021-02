© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissimo attentato a un convoglio Onu in Congo, a Goma, sono purtroppo rimasti uccisi sia il nostro ambasciatore che un carabiniere. Il nostro cordoglio per loro e per le loro famiglie a cui va il nostro abbraccio. Sto per chiedere in aula che il Ministro Di Maio venga a riferire su questo terribile evento". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd Emanuele Fiano. (Rin)