Covid: Zingaretti, case farmaceutiche permettano produzione vaccino in siti che possono

- Le case farmaceutiche, anche quelle con il brevetto, devono permettere la produzione industriale del vaccino anti Covid in tutti i siti industriali che possono farlo. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo al convegno "cantieri nel Lazio - investimenti per la ripresa", iniziativa promossa dalla Regione Lazio per fare il punto su infrastrutture e risorse indispensabili per far ripartire l'economia e migliorare la viabilità nel territorio. "La sfida della conoscenza renderà libere le persone. Non è un caso che nel Lazio abbiamo finanziato la ricerca del vaccino anti Covid - ha aggiunto Zingaretti -. Noi se vogliamo raggiungere l'obiettivo della liberazione dalla pandemia dovremmo spingere affinché le case farmaceutiche, anche quelle con il brevetto, permettano la produzione industriale del vaccino anti Covid in tutti i siti industriali che possono produrre vaccino: anche qui nel Lazio ne abbiamo. La grande sfida in Europa e nel mondo è quella di decuplicare la produzione di vaccino mese, perché serviranno miliardi di dosi di vaccino - ha continuato il segretario -. Ci sono difficoltà nel raggiungere livelli quantitativi di produzione industriale di vaccini. Quindi, questa è una bella sfida italiana: farsi promotori affinché l'industria farmaceutica italiana diventi anche uno dei polmoni produttivi del vaccino italiano, naturalmente riconoscendo un indennizzo a chi ha i brevetti, ma tutti siano in grado di produrlo dando una svolta", conclude Zingaretti. (Rer)