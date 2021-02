Maltempo: Coldiretti Rieti chiede a Regione Lazio tavolo istituzionale su allagamenti Piana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'incontro avuto con i vertici di Erg, la società che gestisce la diga del Turano, in merito agli allagamenti della Piana Reatina, Coldiretti Rieti chiede alla Regione Lazio la convocazione urgente di un Tavolo istituzionale, che coordini le attività e dia prospettive al territorio. La richiesta è stata inviata all'assessore regionale ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mauro Alessandri. "Nell'incontro che abbiamo chiesto ai vertici di Erg - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - e che si è svolto nei giorni scorsi, abbiamo affrontato con la società le criticità dell'areale. Intendiamo intraprendere con loro un percorso di condivisone nell'ambito delle azioni portate avanti dalle istituzioni e riteniamo, dunque, che l'attivazione di un tavolo di confronto da parte della Regione Lazio, sia la soluzione migliore per lavorare insieme nell'interesse del territorio sotto un'unica cabina di regia. Per questo abbiamo subito inviato la richiesta della convocazione urgente di un Tavolo istituzionale all'assessore regionale alla Tutela del Territorio, Mauro Alessandri, e lo ringraziamo per l'attenzione che ha sempre riservato alla problematica". (segue) (Com)