Maltempo: Coldiretti Rieti chiede a Regione Lazio tavolo istituzionale su allagamenti Piana (2)

- La situazione nella Piana Reatina a causa degli allagamenti resta drammatica e i danni sono ingenti sia per le aziende agricole che per i piccoli produttori. Secondo una stima realizzata da Coldiretti Rieti si tratta di un milione e mezzo di mancato reddito con oltre 600 ettari di terreno agricolo interessati dei quali 350 coltivati a cereali e 250 a erba medica. "Quello che abbiamo avuto con Erg è stato un confronto costruttivo - conclude Risolo nella nota - abbiamo raccolto dalla società la disponibilità a revisionare i capitolati che disciplinano la gestione della diga e anche rassicurazioni sul percorso da costruire insieme, affinché quello che è accaduto non si verifichi più in futuro. Riteniamo che si siano aperte delle prospettive progettuali interessanti per tutelare e restituire dignità al territorio. Un percorso che passa attraverso un dibattito sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza".​ (Com)