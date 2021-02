Camera: domani audizione su cooperazione settore difesa e trattati internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 23 febbraio, alle ore 14, la commissione Difesa svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità nazionale - Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge "Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019" e "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)