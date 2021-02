Camera: mercoledì audizione commissario Reynders sullo stato di diritto in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 24 febbraio, alle ore 14, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, le Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Ue svolgono, in videoconferenza, l'audizione del Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo stato di diritto 2020 - La situazione dello stato di diritto nell'Unione europea. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)