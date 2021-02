Vaccini: Gabrielli, in Polizia pre-adesione all'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli operatori della Polizia c'è una pre-adesione del 80 per cento a fare la vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli a margine della visita al centro vaccinale della Regione Lombardia allestito alla Fiera Milano city dove in questi giorni sono in corso le somministrazione del siero alle forze dell'ordine. "In questo momento da noi circa l'80 per cento ha dato una pre-adesione. Questo non significa poi che il 20 per cento non possa aderire- ha spiegato Gabrielli- Adesso c'è un po' di diffidenza: questa stessa polemica sui diversi vaccini ha creato secondo me un po' di confusione e smarrimento, ma io credo che comprenderanno che, alla fine, vaccinarsi non è solo nell'interesse della collettività per raggiungere l'immunità di gregge, ma anche per l'interesse di ognuno di noi". (Rem)