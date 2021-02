Asia: rohingya, appello Unhcr per salvataggio naufraghi alla deriva nel Mare delle Andamane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha sollecitato oggi sforzi collettivi immediati per cercare e salvare un gruppo di profughi rohingya alla deriva nel Mare delle Andamane da oltre una settimana. Un comunicato attribuibile a Indrika Ratwatte, direttore dell’Ufficio regionale per l’Asia e il Pacifico, spiega che l’Unhcr ha ricevuto sabato 20 febbraio segnalazioni su un numero non confermato di persone a bordo di una nave partita circa dieci giorni fa da Cox’s Bazar e Teknaf, in Bangladesh. Secondo le informazioni ricevute dall’Alto commissariato, alcuni naufraghi hanno già perso la vita e altri sono in gravissima difficoltà perché le scorte di cibo e acqua sono esaurite. La nave è alla deriva a causa della rottura del motore e non si conosce la sua posizione precisa. L’agenzia dell’Onu ha avvertito le autorità degli Stati marittimi interessati e chiesto la loro assistenza. (Fim)