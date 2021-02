Congo-Kinshasa: Tajani, Attanasio e carabiniere uomini di Stato a servizio pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente e parlamentare europeo di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso cordoglio via Twitter per l'attacco nella Repubblica Democratica del Congo ad "un convoglio Onu" dove "sono morti il nostro ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere". Tajani ha sottolineato che si tratta di "uomini dello Stato al servizio della pace e della cooperazione nel Paese africano". "Una preghiera li accompagni. Il loro sacrificio non sia vano, la pace vincerà sul terrorismo", ha aggiunto. (Beb)